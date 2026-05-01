TS – Kean salta la Roma la nota della Fiorentina | Fuori fino al 4 maggio Ecco perché

Moise Kean non sarà disponibile per la partita tra Roma e Fiorentina, come annunciato dalla società viola. La nota ufficiale indica che il calciatore sarà fuori fino al 4 maggio a causa di un infortunio. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, considerando l’importanza del giocatore per la squadra. Kean si era infortunato in una partita precedente, e la società ha comunicato i tempi di recupero attraverso un comunicato ufficiale.

2026-04-30 18:30:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: FIRENZE – Moise Kean salta Roma-Fiorentina. L’attaccante, fa sapere in una nota il club viola, infatti, “ ha avuto un permesso per motivi familiari dalla società ” e “ sarà assente dal 1° al 4 maggio “, ovvero il giorno in cui è in programma il posticipo della 35ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico, delicato appuntamento per la formazione viola di Paolo Vanoli, ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. Il motivo. La compagna dell’ex attaccante della Juventus, infatti, dovrebbe renderlo papà proprio durante quei giorni. Ad ogni modo, “ durante la sua assenza, continuerà l’iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso – conclude la Fiorentina nella nota diramata sul proprio sito ufficiale –.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Kean salta la Roma, la nota della Fiorentina: “Fuori fino al 4 maggio”. Ecco perché Notizie correlate Fiorentina: Kean in permesso (motivi familiari) fino al 5 maggio. Non sarà convocato per RomaFIRENZE – La Fiorentina comunica che Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Kean salta la Roma: permesso familiare e stop FiorentinaLa Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean per l’importante sfida di campionato contro la Roma, in programma lunedì 4 maggio allo stadio Olimpico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Kean salta la Roma, la nota della Fiorentina: Fuori fino al 4 maggio. Ecco perché; Serie A: Kean salta anche la Roma e va in permesso 4 giorni.