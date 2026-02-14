Schlein sferza Meloni | Subalterna a Trump su Board of Peace vuole aggirare la Costituzione

Elly Schlein critica duramente Giorgia Meloni per aver deciso di aderire come Paese osservatore al Board of Peace di Trump, accusandola di mettere gli interessi di Washington davanti alla Costituzione italiana. La leader del PD sostiene che questa scelta dimostra come la premier sia troppo vicina alla linea del precedente presidente americano, compromettendo la sovranità nazionale. La decisione è stata presa dopo che Meloni ha annunciato l’ingresso ufficiale in un contesto internazionale che, secondo Schlein, rischia di indebolire le prerogative italiane.

“L’annuncio di Meloni sull’ingresso dell’Italia come membro osservatore nel Board of Peace, il club a pagamento voluto da Trump per rimpiazzare l’Onu, e la difesa imbarazzante dell’ideologia Maga dalle parole di Merz, sono due elementi che confermano una subalternità politica a Trump ormai insostenibile per il nostro Paese e contraria agli interessi nazionali“. Parole di fuoco quelle di Elly Schlein che, nel suo intervento alla manifestazione “L’Italia che coltiva saperi” a Napoli attacca duramente Meloni. Il premier, infatti, parlando questa mattina da Addis Abeba, dove partecipava all’Assemblea dell’Unione Africana, aveva annunciato l’adesione dell’Italia, come “osservatore”, al Board of Peace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il governo italiano ha comunicato che non parteciperà alla costituzione del Board of Peace, il Comitato per la Pace promosso dagli Stati Uniti e guidato da Donald Trump.

Il leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha accusato Giorgia Meloni di tentare di aggirare la Costituzione italiana.

