Trump rompe con la Spagna che non ha aiutato gli Usa nell' attacco all' Iran ci hanno negato le basi

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato la Spagna e il Regno Unito per aver rifiutato di fornire basi militari durante l’attacco all’Iran, affermando che la Spagna ha negato l’uso delle sue strutture. In un messaggio pubblico, ha espresso delusione per la mancanza di supporto e ha annunciato che gli Stati Uniti prenderanno decisioni in base alle circostanze future.

Scatta la ripicca di Trump contro la Spagna per il rifiuto al sostegno nella guerra in Iran. Dopo l’incontro alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente degli Usa ha promesso l’interruzione dei rapporti commerciali con Madrid, che ha negato all’aeronautica statunitense l’utilizzo delle proprie basi per l’offensiva contro Teheran. Durante la conferenza stampa il tycoon non ha perso l’occasione per bacchettare anche il Regno Unito e sminuire il premier Keir Starmer. Trump contro la Spagna La lavata di capo di Trump a Spagna e Regno Unito è arrivata durante le dichiarazioni rilasciate alla Casa Bianca al fianco del cancelliere Friedrich Merz, inevitabilmente a tema guerra in Iran. 🔗 Leggi su Virgilio.it

