L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato di considerare il ritiro di circa 13.000 soldati dalla base in Italia e 4.000 da quella in Spagna. La proposta arriva dopo tensioni diplomatiche legate alle posizioni sui rapporti con l’Iran e alla gestione delle rotte nello stretto di Hormuz. La decisione potrebbe comportare un ripensamento della presenza militare statunitense in Europa meridionale. La notizia ha suscitato reazioni tra gli alleati coinvolti.

? Cosa sapere Trump valuta il ritiro di 13mila soldati USA in Italia e 4mila in Spagna.. La decisione segue le divergenze diplomatiche su Iran e gestione dello stretto di Hormuz.. Donald Trump ha messo in discussione il sostegno degli alleati atlantici durante un incontro nello Studio Ovale, ipotizzando una possibile riduzione della presenza militare statunitense in Italia e Spagna a causa della gestione del conflitto in Iran. La tensione diplomatica tra Washington e alcuni partner della Nato si è riaccesa bruscamente dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente USA, che ha espresso forte disappunto nei confronti di Roma e Madrid. Secondo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: «Valuto il ritiro delle truppe»: polemica con Italia e Spagna

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