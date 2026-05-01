Trump valuta il ritiro truppe dall’Italia | Non ci ha aiutato
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver già vinto il conflitto con l’Iran, ma ha aggiunto di non voler fermarsi. In un discorso pubblico, ha anche espresso la volontà di rivedere la presenza militare nel paese europeo, affermando che le truppe statunitensi in Italia non hanno fornito il supporto sperato. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra gli Stati Uniti e le forze militari coinvolte.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver “già vinto” la guerra con l’Iran ma di non volersi accontentare. “Abbiamo già vinto ma voglio vincere con un margine più ampio”, ha detto in un’intervista alla rete conservatrice Newsmax. Trump ha inoltre affermato che l'”unico modo per far finire la guerra” è che Teheran “rinunci al nucleare”. Alla domanda della giornalista, a cui l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff avrebbe detto che gli Usa hanno offerto all’Iran di usare uranio arricchito per scopi medici, Trump ha risposto: “Beh, io non lo avrei approvato. Non darò loro niente”. Trump ha aperto ufficialmente all’ipotesi di ritirare le truppe americane da Italia e Spagna, definendo il ritiro del contingente come “probabile”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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