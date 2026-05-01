Trump valuta il ritiro truppe dall’Italia | Non ci ha aiutato

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver già vinto il conflitto con l’Iran, ma ha aggiunto di non voler fermarsi. In un discorso pubblico, ha anche espresso la volontà di rivedere la presenza militare nel paese europeo, affermando che le truppe statunitensi in Italia non hanno fornito il supporto sperato. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra gli Stati Uniti e le forze militari coinvolte.