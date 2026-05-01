L'amministrazione ha comunicato l'intenzione di aumentare i dazi sulle auto provenienti dall'Europa al 25 per cento, accusando l'Unione Europea di non aver rispettato un accordo preesistente. La decisione segue una serie di confronti tra le parti riguardo alle tariffe commerciali e alle pratiche di mercato. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, con l'obiettivo di tutelare gli interessi commerciali nazionali.

Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. "Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%", ha detto il presidente sul suo social Truth. Trump quindi precisa che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi. "È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'annuncio di Trump: "L'Ue non sta rispettando il nostro accordo, dazi sulle auto al 25%"

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