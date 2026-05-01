Durante un intervento pubblico, l'ex presidente degli Stati Uniti ha parlato della presenza militare americana in Europa, in particolare in Italia e Spagna. Ha annunciato una riduzione delle truppe statunitensi in queste nazioni, citando il coinvolgimento limitato di alcuni Paesi europei nelle operazioni in Medio Oriente. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione sulle strategie militari e la presenza degli Stati Uniti nella regione.

Donald Trump ha espresso le sue considerazioni sul limitato impegno di alcuni Paesi europei sul fronte mediorientale. Il tycoon ha minacciato Italia e Spagna di ridurre la presenza militare americana sul suolo dei rispettivi Paesi. Trump: “L’Italia non è stata di nessun aiuto”. “Probabilmente”. Così Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva se prenderebbe in considerazione anche per l’Italia e la Spagna l’ipotesi di una riduzione delle truppe come in Germania. “L’Italia non è stata di alcun aiuto. E la Spagna è stata terribile”. “È la Nato. Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo”, ha spiegato Trump.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Trump, riduzione truppe USA in Italia e Spagna

Trump Eyes Potential Withdrawal of Troops From Italy and Spain

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