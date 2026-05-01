Trump nuovo attacco a Italia e Spagna | Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare

Un nuovo commento del politico statunitense ha suscitato attenzione, in cui ha espresso critiche nei confronti di Italia e Spagna, accusandole di approvare la possibilità che l'Iran possieda un'arma nucleare. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di queste affermazioni. La polemica si inserisce in un clima già teso tra i paesi coinvolti e le questioni di sicurezza internazionale.

(Adnkronos) – "Non sono contento dell'Italia e della Spagna. Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare". E' il nuovo attacco che Donald Trump sferra contro Italia e Spagna. Il presidente americano critica i paesi europei per il mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. La posizione assunta dall'anima europea della Nato,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi Notizie correlate Attacco all'Iran, Trump: "Teheran non avrà mai l'arma nucleare"Durissime parole di Donald Trump contro l’Iran nelle ore in cui viene sferrato un attacco contro Teheran. Leggi anche: Iran, Trump: "Stiamo facendo molto bene, non avranno mai arma nucleare" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Tre portaerei, navi da guerra e 200 aerei: così Trump prepara un possibile nuovo attacco all'Iran; Guerra in Iran, la diretta | Il presidente Usa ribattezza Hormuz su Truth Stretto di Trump. Teheran attacca: Errore terribile. Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare(Adnkronos) – Non sono contento dell’Italia e della Spagna. Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare. E’ ... cremonaoggi.it Nuovo attacco di Trump: Gli USA non aiuteranno l’Italia. Meloni a Parigi con i leader UENuovo attacco di Donald Trump al nostro paese: l'Italia non c'è stata per noi e noi non ci saremo per l'Italia, scrive su Truth in riferimento al mancato via libera per la base di Sigonella. Nessuna ... tg.la7.it MEDIO ORIENTE | Trump: "L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto. Stiamo negoziando telefonicamente". Poi insiste: "Non sono contento dell'Italia e della Spagna" #ANSA - facebook.com facebook Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%. Dalla prossima settimana. Il tycoon: "L'Ue non ha rispettato il nostro accordo commerciale" #ANSA x.com