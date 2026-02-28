Durante le ore successive a un attacco contro Teheran, l'ex presidente ha dichiarato che l’Iran non otterrà mai l’arma nucleare. Le sue parole sono state dure e dirette, rivolte pubblicamente all’Iran in un momento di tensione crescente. La comunicazione si inserisce in un contesto di confronto tra Stati Uniti e Iran, con dichiarazioni che mirano a rafforzare la posizione americana.

Durissime parole di Donald Trump contro l’Iran nelle ore in cui viene sferrato un attacco contro Teheran. Su Truth e Instagram, il presidente americano ha pubblicato un proprio messaggio ufficiale registrato alla Casa Bianca, confermando l’attacco in corso. “Abbiamo cercato ripetutamente di raggiungere un accordo. Ci abbiamo provato. L’Iran non avrà l’arma nucleare”, ha dichiarato. Poi, rivolgendosi ai pasdaran, ha aggiunto: “Se deporrete le armi sarete trattati equamente con totale immunità. In caso contrario, andrete incontro a morte certa”. Trump ha anche invitato il popolo iraniano a rovesciare il regime, definendo quella di queste ore “un’occasione unica” per i cittadini di Teheran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco all'Iran, Trump: "Teheran non avrà mai l'arma nucleare"

Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Trump a Meloni: tutte le reazioniGli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un nuovo attacco contro l’Iran, dopo la ‘guerra dei 12 giorni’ combattuta lo scorso giugno. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran e in diverse altre ci ... tg24.sky.it

Trump annuncia l'attacco all'Iran e ne spiega i motiviDonald Trump annuncia l'attacco poco dopo l'inizio dei bombardamenti su Teheran. Il presidente lo lancia attraverso il social Truth. Abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L'obiettivo è dife ... tg.la7.it

Questa notte sono iniziati gli attacchi in Iran e la situazione in Medio Oriente è in continua escalation con bombardamenti anche al di fuori del paese, tra cui uno vicino al tracciato del Bahrain. Ciò ha comportato la chiusura degli spazi aerei di vari paesi, tra i q - facebook.com facebook

L' #Iran è stato colpito da un'azione militare congiunta di #Israele e #StatiUniti, denominata “Ruggito del Leone”. Secondo il ministro della Difesa israeliano #Katz si tratta di un blitz preventivo. Esplosioni anche a #Teheran su obiettivi politici e militari. #Tru x.com