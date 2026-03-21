Durante un evento alla Casa Bianca, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno facendo molto bene riguardo all'Iran e ha dichiarato che Teheran non avrà mai un'arma nucleare. La sua dichiarazione si è concentrata sullo stato delle attività statunitensi in relazione all'Iran. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o spiegazioni sulle azioni intraprese.

“In Iran stiamo facendo molto bene”. Lo ha detto Donald Trump parlando nel corso di un evento alla Casa Bianca. “Non li lasceremo mai avere armi nucleari, se le avessero, le userebbero, e non permetteremo che ciò accada. Avrebbero dovuto farlo molto tempo fa gli altri presidenti”, ha aggiunto il presidente. Vorrei iniziare dicendo semplicemente che stiamo andando alla grande in Iran. La differenza tra loro e noi è che due settimane fa avevano una marina militare, mentre ora non ce l’hanno più. È tutta in fondo al mare. 58 navi affondate in due giorni. E noi abbiamo la marina militare più potente del mondo. Non c’è nemmeno paragone. Ma stiamo andando davvero alla grande. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Stiamo facendo molto bene, non avranno mai arma nucleare"

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