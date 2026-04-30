Il presidente degli Stati Uniti ha commentato la possibilità di ritirare alcune truppe dalla Germania, specificando che potrebbe anche coinvolgere la Spagna e l’Italia. Ha affermato che entrambe le nazioni non sono state di aiuto durante il conflitto in Iran, con particolare critica rivolta alla Spagna. La dichiarazione è stata rilasciata durante un briefing con i giornalisti, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuali ritiri.

“L’Italia non è stata di nessun aiuto” nella guerra in Iran e “ la Spagna è stata orribile “. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità che il presidente il ritiri alcune truppe Usa dalla Germania e se questo provvedimento possa colpire anche la Spagna. “Perché non dovrei farlo?”, ha risposto Trump, includendo nel ragionamento anche l’Italia. L’Iran “vuole a tutti i costi raggiungere un accordo” ha ribadito Trump. “Il prezzo delle benzina scenderà nel minuto stesso in cui finirà la guerra”. Il presidente Usa poi ha anche parlato dei prossimi mondiali: qualora il presidente della Fifa si dichiarasse favorevole alla partecipazione dell’Iran, ha detto Trump, la sua decisione verrà sostenuta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Ritiro delle truppe da Spagna e Italia? Probabile. Non sono state di nessun aiuto”

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