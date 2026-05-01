Trump minaccia il ritiro delle truppe? Bene l’Europa deve accelerare

Da ilprimatonazionale.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 maggio, un ex presidente ha apertamente messo in discussione la presenza militare americana in Europa, affrontando con decisione un tema spesso evitato dalle autorità europee. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo delle truppe statunitensi nel continente, evidenziando una posizione di critica nei confronti dell’attuale impegno militare. La questione ha riacceso il dibattito sulla presenza e il futuro delle forze straniere in Europa.

Roma, 1 mag –   Donald Trump ha fatto ciò che le classi dirigenti europee non hanno mai avuto il coraggio di fare: ha messo in discussione, in modo brutale e diretto, la presenza militare americana nel continente. Interpellato sull’ipotesi di ritirare le truppe statunitensi da Italia e Spagna, il presidente americano ha risposto che la cosa è “probabile”, accusando Roma e Madrid di non aver sostenuto Washington nelle recenti operazioni legate alla guerra contro l’Iran. “ L’Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile ”, ha dichiarato, allargando poi l’attacco alla Germania e all’intera architettura atlantica. Trump vuole ritirare le truppe? Bene.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

trump minaccia il ritiro delle truppe bene l8217europa deve accelerare
© Ilprimatonazionale.it - Trump minaccia il ritiro delle truppe? Bene, l’Europa deve accelerare

PATUANELLI: “TRUMP MINACCIA L’EUROPA, MELONI SI SOTTRAE AL PARLAMENTO”

Video PATUANELLI: “TRUMP MINACCIA L’EUROPA, MELONI SI SOTTRAE AL PARLAMENTO”

Notizie correlate

Trump minaccia il ritiro delle truppe Usa dall’Europa: Crosetto, “non capirei una riduzione in Italia”Le parole di Donald Trump tornano a mettere in discussione la presenza militare americana in Europa, riaprendo uno scenario che fino a pochi mesi fa...

Trump attacca Spagna e Italia e minaccia il ritiro delle truppe USAABBONATI A DAYITALIANEWS Dichiarazioni dure dalla Casa Bianca Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto critiche durissime a Spagna e...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Trump minaccia di ridurre le truppe americane anche in Italia; Trump vuole ritirare le truppe da Italia, Spagna e Germania; Trump: 'L'Italia non è stata d'aiuto, probabile il ritiro delle truppe Usa'. Minacce anche a Spagna e Germania; Trump minaccia il ritiro delle truppe dalla Germania.

trump minaccia il ritiroTrump minaccia il ritiro delle truppe dagli alleati europei. Via dall'Italia? ProbabileDallo Studio Ovale il presidente apre all’ipotesi di richiamare i militari dagli Stati europei accusati di non averlo sostenuto nella crisi di Hormuz. huffingtonpost.it

trump minaccia il ritiroTrump: «Valuto il ritiro delle truppe Usa da Italia e Spagna. In Iran non ci hanno aiutato. La Nato? In Ucraina ha fatto un disastro». E attacca MerzNon si ferma l’ira di Donald Trump nei confronti degli alleati europei. E ieri il presidente è arrivato a minacciare il ritiro parziale delle truppe americane anche ... ilmattino.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.