Trump minaccia il ritiro delle truppe? Bene l’Europa deve accelerare

Il 1 maggio, un ex presidente ha apertamente messo in discussione la presenza militare americana in Europa, affrontando con decisione un tema spesso evitato dalle autorità europee. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo delle truppe statunitensi nel continente, evidenziando una posizione di critica nei confronti dell’attuale impegno militare. La questione ha riacceso il dibattito sulla presenza e il futuro delle forze straniere in Europa.

Roma, 1 mag – Donald Trump ha fatto ciò che le classi dirigenti europee non hanno mai avuto il coraggio di fare: ha messo in discussione, in modo brutale e diretto, la presenza militare americana nel continente. Interpellato sull’ipotesi di ritirare le truppe statunitensi da Italia e Spagna, il presidente americano ha risposto che la cosa è “probabile”, accusando Roma e Madrid di non aver sostenuto Washington nelle recenti operazioni legate alla guerra contro l’Iran. “ L’Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile ”, ha dichiarato, allargando poi l’attacco alla Germania e all’intera architettura atlantica. Trump vuole ritirare le truppe? Bene.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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PATUANELLI: “TRUMP MINACCIA L’EUROPA, MELONI SI SOTTRAE AL PARLAMENTO”

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