trump attacca spagna e italia e minaccia il ritiro delle truppe usa

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato aspramente i governi di Spagna e Italia, sostenendo che non abbiano dato un contributo sufficiente alla difesa collettiva. Nelle dichiarazioni recenti, ha anche minacciato di ritirare le truppe statunitensi presenti nei due paesi. La Casa Bianca ha diffuso queste affermazioni in un contesto di tensione tra gli alleati, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dichiarazioni dure dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto critiche durissime a Spagna e Italia, accusandole di non aver contribuito adeguatamente alla difesa comune. Durante un intervento, ha dichiarato senza mezzi termini che i due Paesi “non hanno aiutato affatto”, arrivando a definire la Spagna “assolutamente orribile”. Trump ha inoltre lasciato intendere che Washington sta valutando il ritiro delle truppe statunitensi dalle basi presenti nei due Paesi europei, una mossa che potrebbe avere conseguenze rilevanti per gli equilibri militari nella regione. Pressioni anche sulla Germania.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Trump minaccia il ritiro delle truppe USA dall'Europa: caos in arrivo!

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