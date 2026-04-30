Il precedente presidente ha nuovamente annunciato la possibilità di ridurre la presenza militare nei Paesi europei, specificando che si tratta di Italia, Spagna e Germania. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblico, in cui si è parlato di un eventuale ritiro parziale delle truppe americane da quelle aree. Finora, non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di questa eventuale decisione.

Non solo la Germania, anche Italia e Spagna potrebbero presto vedere un parziale ritiro delle truppe americane dal proprio territorio. Donald Trump è tornato a minacciare l’Europa per il mancato supporto nella guerra all’Iran e nel controllo dello Stretto di Hormuz. Prima lo aveva fatto con la Nato dichiarando che avrebbe potuto non garantire più la protezione agli alleati e adesso lo fa puntando il dito contro singoli governi, compreso quello della (ex?) amica Giorgia Meloni. A chi gli ha chiesto se potrebbe prendere in considerazione la possibilità di alleggerire la presenza di militari Usa in Italia e Spagna, così come ha dichiarato di voler fare in Germania, il presidente americano ha risposto: Probabilmente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump torna a minacciare Italia, Spagna e Germania: “Potrei ritirare parte delle truppe da quei Paesi”

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