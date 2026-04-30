Trump torna a minacciare Italia Spagna e Germania | Potrei ritirare parte delle truppe da quei Paesi
Il precedente presidente ha nuovamente annunciato la possibilità di ridurre la presenza militare nei Paesi europei, specificando che si tratta di Italia, Spagna e Germania. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblico, in cui si è parlato di un eventuale ritiro parziale delle truppe americane da quelle aree. Finora, non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di questa eventuale decisione.
Non solo la Germania, anche Italia e Spagna potrebbero presto vedere un parziale ritiro delle truppe americane dal proprio territorio. Donald Trump è tornato a minacciare l’Europa per il mancato supporto nella guerra all’Iran e nel controllo dello Stretto di Hormuz. Prima lo aveva fatto con la Nato dichiarando che avrebbe potuto non garantire più la protezione agli alleati e adesso lo fa puntando il dito contro singoli governi, compreso quello della (ex?) amica Giorgia Meloni. A chi gli ha chiesto se potrebbe prendere in considerazione la possibilità di alleggerire la presenza di militari Usa in Italia e Spagna, così come ha dichiarato di voler fare in Germania, il presidente americano ha risposto: Probabilmente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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