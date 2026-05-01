Donald Trump ha criticato l’Italia, affermando che non ha fornito supporto in Iran e annunciando di considerare il ritiro delle truppe statunitensi dal paese. La dichiarazione ha suscitato stupore tra alcuni esponenti politici, tra cui un ministro della difesa, che ha dichiarato di non comprendere le motivazioni dietro queste parole. La polemica ha attirato l’attenzione sui rapporti tra gli Stati Uniti e l’Italia, con una possibile discussione sulle future decisioni militari.

Donald Trump ha rilasciato nuove dichiarazioni contro l’Italia, minacciando di ritirare le truppe americane dallo Stivale in quanto ha sostenuto che il nostro Paese non sia stato d’aiuto nella guerra in Iran. Pronta la risposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha replicato dicendo di non capire le ragioni di un simile attacco. Trump contro l'Italia: "Nessun aiuto in Iran, valuto il ritiro delle truppe americane" La risposta di Guido Crosetto Germania contro Trump: "Minacce grossolane" Trump contro l’Italia: “Nessun aiuto in Iran, valuto il ritiro delle truppe americane” Trump, rispondendo alle domande di una giornalista durante una conferenza nello Studio Ovale, ha riferito che ritiene “probabile” il ritiro delle truppe americane dall’Italia “perché non è stata per nulla d’aiuto” nella guerra in Medio Oriente.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump attacca l'Italia e minaccia di ritirare le truppe americane, Crosetto stupito: "Non capisco le ragioni"

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