Trump informato per 45 minuti su nuovi piani d' attacco all' Iran

Un'ora dopo l'inizio della giornata, l'ex presidente è stato aggiornato da un ammiraglio e da un generale sullo stato dei piani militari riguardanti l'Iran. Durante l'incontro, sono stati illustrati i dettagli relativi alle strategie e alle possibilità di intervento, senza ulteriori commenti pubblici o dichiarazioni ufficiali. È la prima volta che si rende nota una riunione di questo tipo con questi esponenti militari.

L'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Trump sui piani per possibili attacchi contro l'Iran L'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Trump sui piani per possibili attacchi contro l'Iran. Lo riporta Barak Ravid di Axios, aggiungendo che, secondo 2 funzionari il briefing di giovedì è durato 45 minuti. Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha "posto fine" alle ostilità tra le parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Lo ha chiarito un funzionario dell'amministrazione, secondo i media Usa, dopo che i repubblicani al Senato hanno sollecitato un'interpretazione dei 60 giorni previsti dal War Powers Act.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

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