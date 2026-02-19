Iran | Wsj ' Trump informato su opzioni attacco per massimizzare danni regime ayatollah'

Il Washington Journal rivela che Donald Trump è stato informato delle possibili azioni militari contro l’Iran, con l’obiettivo di infliggere danni significativi al regime degli ayatollah. Le opzioni presentate prevedono attacchi mirati per indebolire le strutture chiave del governo iraniano e i suoi alleati regionali. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il presidente ha valutato diverse strategie per aumentare la pressione sul governo di Teheran. La discussione si è concentrata sulla possibilità di azioni rapide e precise, pronte a essere attuate in caso di escalation.

Washington, 19 feb.(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto informazioni sulle sue opzioni militari qualora decidesse di colpire l'Iran, tutte mirate a massimizzare i danni al regime degli ayatollah e ai suoi alleati. Lo hanno riferito al Wall Street Journal funzionari statunitensi, secondo cui le opzioni militari statunitensi per un'operazione della durata di settimane includono una campagna per uccidere decine di leader politici e militari iraniani nel tentativo di rovesciare il governo. Un'altra opzione allo studio è una campagna aerea più limitata che colpisca basi nucleari e missilistiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Wsj, 'Trump informato su opzioni attacco per massimizzare danni regime ayatollah' Iran:Wsj,briefing di Trump su opzioniIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha previsto di tenere martedì un briefing con i principali funzionari del suo staff per discutere le possibili risposte alle recenti proteste in Iran. Wsj: briefing di Trump su opzioni IranIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si preparerà martedì a ricevere un briefing dai principali funzionari del suo staff riguardo alle possibili risposte alle recenti proteste in Iran. La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Iran, Trump rilancia su Truth articolo Wsj su seconda portaerei; Trump valuta il piano per uccidere i chief iraniani – WSJ; L’Iran considera l’invio di uranio arricchito alla Russia – WSJ; Iran, gli Usa si preparano a operazioni prolungate: nel mirino siti nucleari e missilistici. Iran, Trump alza la pressione. Il Wsj: Distanze incolmabiliLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Iran, Trump alza la pressione. Il Wsj: Distanze incolmabili pubblicato il 19 Febbraio 2026 a firma di Riccardo Antoniucci ... ilfattoquotidiano.it Trump si sta stufando, a breve campagna militare massiccia contro l’Iran: la rivelazione di AxiosUna campagna militare in Iran definita massiccia, con una durata prevista di diverse settimane. Insomma, niente a che vedere con il raid in Venezuela ... ilfattoquotidiano.it Sei ragioni che possono convincere Trump ad attaccare l'Iran facebook Don Beyer: “Trump minaccia di portare l'America in guerra con l'Iran se non raggiungeranno un accordo come quello che ha stracciato nel 2017 per rinunciare al programma nucleare che ha affermato di aver ‘totalmente annientato’ qualche mese fa. No alla g x.com