Il conflitto tra Iran e Stati Uniti sta superando i sessanta giorni, momento in cui il presidente avrebbe l’obbligo di sottoporre la prosecuzione delle operazioni al Congresso. Finora non ci sono segnali ufficiali che indichino una richiesta formale o decisioni concrete in merito. La situazione rimane tesa, ma il governo non ha ancora annunciato come intende procedere rispetto alla durata del conflitto.

Si avvicina il sessantesimo giorno di conflitto tra Iran e USA, termine il quale il presidente Trump sarebbe teoricamente tenuto a chiedere l’autorizzazione al Congresso per continuare la guerra. Trump ignorerà il Congresso? Si avvicina il sessantesimo giorno di conflitto tra Iran e USA, termine il quale il presidente americano Donald Trump sarebbe teoricamente tenuto a chiedere l’autorizzazione al Congresso per continuare la guerra. Tuttavia, la sua amministrazione ha lasciato intendere che ignorerà tale obbligo e che solo al presidente spetta il compito di decidere. Secondo la Costituzione degli Stati Uniti, solo il Congresso ha il potere di dichiarare guerra.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump ignorerà il Congresso sulla guerra in Iran?

Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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