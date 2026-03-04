Secondo fonti, l'amministrazione ha avviato azioni militari contro l’Iran senza ottenere l’approvazione del Congresso. Le operazioni sono state avviate dopo che l’azione è stata decisa unilateralmente, senza un passaggio formale attraverso il voto o l’autorizzazione parlamentare. La situazione riguarda un conflitto iniziato recentemente, con le autorità statunitensi che hanno agito senza un confronto diretto con i rappresentanti del Congresso.

L’operazione “Furia epica” è illegale? Le risoluzioni per fermarla non hanno i numeri: il potere imperiale della presidenza resta intatto. Cosa dice il War Powers Act Da quando è cominciata la guerra degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, l’autorizzazione da parte del Congresso non è ancora arrivata. L’operazione “Furia epica” quindi è illegale? Non esattamente. Secondo quanto afferma il War Powers Act del 1973, la guerra, se non esplicitamente autorizzata, deve durare meno di sessanta giorni. La posizione è stata ulteriormente modificata per via extralegale dal dipartimento di stato nel 2011, quando era guidato da Hillary Clinton: se non ci sono i boots on the ground, gli “stivali a terra”, non c’è bisogno dell’autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così Trump ha “aggirato” il Congresso per iniziare la guerra contro l’Iran

Trump come Bush: “guerra preventiva” contro l’Iran. Massie lo attacca: “Non autorizzato dal Congresso”Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, Florida, il presidente Usa Donald Trump, per mezzo di un cupo video-messaggio pubblicato su Truth Social, ha...

«Così l’inviato di Trump ha sabotato i colloqui con l’Iran prima della guerra»L’inviato speciale del presidente Donald Trump in Medio Oriente ha sabotato i colloqui con l’Iran prima dello scoppio della Guerra del Golfo.

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

Altri aggiornamenti su Così Trump.

Discussioni sull' argomento Il Nuovo Paradigma Americano: così Trump ha stravolto la politica Usa nel mondo (e non si tornerà indietro); Coalizioni ampie e immaginazione. Così si resiste alla deriva di Trump; La sentenza della Corte suprema sui dazi di Trump non è per forza un bene per l’Italia; Trump: Gli Usa sono tornati, è l'età dell'oro. Sui dazi decisione infelice della Corte. L'Iran? Ha missili che possono colpire l'Europa...

Così il premier spagnolo risponde alle critiche di Donald Trump che ha incolpato Madrid per il rifiuto di concedere l'utilizzo delle basi militari in Andalusia per la guerra contro l'Iran. "Siamo contrari a questo disastro" ha detto facebook

Gli scenari della Cia, l'ordine dall'Air Force One e la sosta al fast food: così Trump si è convinto a colpire l'Iran. Leggi l'articolo x.com