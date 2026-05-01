Recentemente, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso forti critiche nei confronti dell’Italia, accusandola di essere poco collaborativa nella campagna contro l’Iran. In risposta, il ministro della Difesa ha manifestato preoccupazione riguardo alla situazione, definendola imbarazzante. La tensione tra i due paesi si è fatta evidente con queste dichiarazioni pubbliche, mentre si discute di eventuali conseguenze per la presenza delle truppe americane nel nostro paese.

Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, esterna senza freni la sua insoddisfazione verso l'atteggiamento dell'Italia, poco attiva, a suo dire, nel supportare Washington nella campagna imperialistica contro l'Iran. Già qualche settimana fa il presidente americano si era scagliato più livoroso che mai contro Giorgia Meloni, trasformandola da amica per la pelle in nemica giurata. E ora minaccia di ritirare le truppe USA dal Belpaese, a mo' di ritorsione. Ed è a questo punto che si manifesta al grado più alto la ridicola subalternità, la tragicomica servitù volontaria della classe politica italiana, la...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump, furente con l'Italia, merita di ritirare le truppe americane dal Belpaese: Crosetto si dice preoccupato

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