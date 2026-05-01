Il Comando Centrale statunitense ha richiesto il via libera per il dispiegamento del missile ipersonico “Dark Eagle” in una regione strategica. Il missile ha una gittata di lungo raggio e può colpire con precisione obiettivi situati in Iran. La richiesta giunge in un momento di tensioni tra le autorità statunitensi e il governo iraniano, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni militari imminenti.

Il Comando Centrale statunitense ha richiesto l’autorizzazione a dispiegare nella regione il missile ipersonico a lungo raggio “ Dark Eagle ” in grado di colpire con precisione obiettivi iraniani. Si tratterebbe del primo impiego operativo del sistema, che non è ancora stato dichiarato pienamente operativo. Ogni missile ha un costo di circa 15 milioni di dollari e può colpire a migliaia di chilometri di distanza viaggiando a oltre Mach 5. Trump non utilizzerà il nucleare, ma avrebbe comunque chiesto al Pentagono l’invio in Medio Oriente del micidiale missile ipersonico Dark Eagle, scrive Bloomberg, si può dire un surrogato del nucleare. Il...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump è pronto a schierare il missile Dark Eagle contro l’Iran

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Dark Eagle, il primo missile ipersonico Usa pronto a colpire l'Iran x.com