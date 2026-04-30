Il Centcom ha richiesto all’industria bellica il missile Dark Eagle destinato all’Iran. Si tratta di un missile ipersonico che sarà impiegato per la prima volta. La decisione arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il comando militare statunitense che si prepara a rafforzare la propria presenza nella regione. La consegna del missile è prevista nelle prossime settimane.

Roma, 30 aprile 2026 - Il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti è pronto ad alzare il livello dello scontro con l’Iran. Non utilizzerà il nucleare, come si era vociferato riguardo le intenzioni di un Trump furioso con Teheran a metà aprile, ma avrebbe comunque chiesto al Pentagono l’invio in Medio Oriente del micidiale missile ipersonico Dark Eagle, scrive Bloomberg, si può dire un surrogato del nucleare. Dark Eagle mai usato prima. L’eccezionalità della richiesta, sottolinea l’agenzia Usa, è che se venisse approvata sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti schierano questo tipo di missile, non ancora in servizio e il cui sviluppo è in forte ritardo nei test.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Centcom ha chiesto il missile Dark Eagle per l’Iran. Il missile ipersonico sarà schierato per la prima volta

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