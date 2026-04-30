Trump convoca i generali per attaccare Hormuz Usa pronti a schierare i missili ipersonici Dark Eagle

Il presidente ha convocato i principali generali dell'esercito per discutere una possibile azione militare nella zona di Hormuz. In questa occasione, si è parlato anche della possibilità di schierare i missili ipersonici Dark Eagle. La riunione si è svolta in un clima di massima attenzione, con l’obiettivo di decidere sulle future mosse in quella regione strategica. Non sono stati resi noti dettagli sui piani o sui tempi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare nella giornata di oggi i più importanti generali dell’esercito degli Stati Uniti alla Casa Bianca, per concordare un piano di attacco allo Stretto di Hormuz, in modo da riaprirlo alla navigazione commerciale. L’esercito statunitense vorrebbe inoltre dispiegare in Medio Oriente il sistema Dark Eagle, dotato di missili ipersonici, in grado di colpire l’Iran. Trump convoca i generali, pronto l'attacco a Hormuz Le ipotesi di attacco contro l'Iran La richiesta dei missili ipersonici Dark Eagle Trump convoca i generali, pronto l’attacco a Hormuz La testata statunitense Axios ha riportato che, nella notte italiana, sarebbe arrivata ai principali generali dell’esercito statunitense una convocazione da parte del presidente Donald Trump.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trump convoca i generali per attaccare Hormuz, Usa pronti a schierare i missili ipersonici Dark Eagle Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026 Notizie correlate Iran, dialogo in alto mare. Possibile incontro nel weekend. Ma gli Usa pronti ad attaccare HormuzRoma, 24 aprile 2026 – Partono domani Steve Witkoff e Jared Kushner alla volta di Islamabad per incontrare la delegazione iraniana e tentare di... Iran, Usa pronti ad attaccare nel fine settimana: Trump rifletteDopo i colloqui di Ginevra chiusi senza intesa, lo stallo tra Washington e Teheran riporta in primo piano l’opzione militare.