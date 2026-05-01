Oggi scade il termine di 60 giorni previsto dalla legge per l’operazione militare Epic Fury contro l’Iran. Se il presidente non ottiene l’autorizzazione del Congresso, potrebbe dover agire senza un mandato legislativo formale. La questione riguarda il rispetto delle procedure legali per l’uso della forza militare e le possibili conseguenze di un intervento senza l’approvazione parlamentare.

? Cosa sapere Scade oggi il limite di 60 giorni per l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran.. Trump deve ottenere il mandato del Congresso o gestire l'intervento senza autorizzazione legislativa.. Oggi, 1 maggio 2026, scade il limite di 60 giorni fissato dalla legge statunitense sul potere militare per l’operazione Epic Fury, costringendo Donald Trump a decidere se cercare un nuovo mandato dal Congresso o gestire autonomamente le tensioni con l’Iran. Tra le strade di Washington e i corridoi dove si decidono i destini dei grandi conflitti, la questione assume contorni che vanno oltre la semplice strategia bellica. Il conteggio iniziato il 2 marzo, quando la Casa Bianca notificò ufficialmente l’inizio delle ostilità dopo lo scoppio del conflitto il 28 febbraio, giunge oggi al termine previsto dalla War Powers Resolution del 1973.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e l’Iran: scade il limite legale per l’operazione Epic Fury

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