Da Epic Fury a Epic Failure | Trump rilancia contro l’Iran ma non trova la via d’uscita

La rivista tedesca Handelsblatt ha pubblicato una copertina che critica la gestione della politica estera degli Stati Uniti, evidenziando come le azioni contro l’Iran, ormai alla terza settimana, non abbiano prodotto risultati concreti. La pubblicazione si concentra sulla linea adottata dall’amministrazione americana sotto la guida di Donald Trump, che ha rilanciato la pressione sull’Iran senza riuscire a trovare una soluzione definitiva.

Da Epic Fury a Epic Failure: la copertina della rivista tedesca Handelslbatt è impietosa verso la guerra di Donald Trump e degli Usa, in alleanza con Israele, contro l’ Iran che entra nella sua terza settimana senza un esito definitivo. “Epic Failure” rischia di essere una sentenza ancora più dura di Epstein Fury, l’ideazione del giornalista Max Blumenthal che ha prospettato come Washington abbia spinto sul conflitto per insabbiare la discussione sui Files, per valutare l’esito di una guerra che, comunque la si legga, è già troppo onerosa per Washington. Kharg come emblema. E l’attacco alle infrastrutture militari dell’Isola di Kharg, cuore... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da Epic Fury a Epic Failure: Trump rilancia contro l’Iran ma non trova la via d’uscita Articoli correlati Leggi anche: Da “Desert Storm” a “Epic Fury”: cosa raccontano nomi delle operazioni militari in Iran Al via l’operazione Epic Fury. Trump agli iraniani: “Riprendetevi la vostra libertà”Dopo settimane di annunci, minacce, spostamenti di uomini, navi e aerei nella regione mediorientale e tre round di colloqui indiretti per scongiurare... Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran Approfondimenti e contenuti su Epic Fury Temi più discussi: Epic Fury, ma non solo: che cosa ci dicono i nomi delle operazioni militari; Operazione Epic Fury: le tecnologie con cui gli USA hanno colpito l’Iran; Attacco Iran, Casa Bianca pubblica video operazione Epic Fury con musica Macarena; Trump e la sua guerra sconsiderata: da Epic Fury a epico fallimento?. Iran, il video della Casa Bianca che paragona l’operazione Epic Fury a un videogiocoLa Casa Bianca ha pubblicato di recente sui propri canali social un nuovo video relativo all’operazione Epic Fury in Iran, paragonandola ancora una volta a un videogioco. Nei giorni scorsi, la Casa ... blitzquotidiano.it Operazione Epic Fury, il decollo degli aerei da guerra dalla portaerei Lincoln: il video diffuso dal PentagonoNelle scorse ore, il comando militare statunitense CENTCOM (United States Central Command) ha diffuso le immagini della portaerei USS Abraham Lincoln (CVN 72), impegnata a condurre le operazioni a sup ... blitzquotidiano.it LaPresse. . Donald Trump: "L'Iran pagherà un prezzo altissimo". Dalla Casa Bianca, il Presidente Trump traccia il bilancio di due settimane di guerra contro Teheran. "Stiamo facendo molto bene", ha dichiarato, definendo l'operazione Epic Fury un atto necess - facebook.com facebook Iran, aereo Usa precipita in Iraq durante operazione Epic Fury x.com