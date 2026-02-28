Al via l’operazione Epic Fury Trump agli iraniani | Riprendetevi la vostra libertà

Alle prime luci di sabato, Stati Uniti e Israele hanno avviato un’ampia operazione militare contro l’Iran, dopo settimane di annunci, spostamenti di truppe, navi e aerei nella regione mediorientale e tre round di colloqui indiretti. Trump ha rivolto un messaggio agli iraniani invitandoli a riprendersi la loro libertà, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sull’operazione.

Dopo settimane di annunci, minacce, spostamenti di uomini, navi e aerei nella regione mediorientale e tre round di colloqui indiretti per scongiurare il ricorso alla via militare, Usa e Israele hanno rotto gli indugi, lanciando all'alba di sabato una vasta e coordinata operazione contro l'Iran. Bombardamenti su decine di obiettivi in tutto il Paese, con relativa controffensiva iraniana. Abbattere il regime di Teheran ed eliminare la Guida Suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, sarebbero gli obiettivi principali dell'operazione "Epic Fury", condotta dall'esercito statunitense insieme all'IDF israeliano. Trump ha seguito l'attacco nella 'situation room' allestita nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, insieme al capo dello stato maggiore congiunto, il generale Dan Caine, e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lindsey Graham, senatore repubblicano vicino a Donald Trump: "Dire che sono deluso dalla dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Germania e Regno Unito riguardo all'Operazione Epic Fury è riduttivo. È davvero triste vedere le dem