Trump aumenta i dazi per l’Europa | Visto che non rispetta il nostro accordo salgono al 25% quelli su auto e camion

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sulle merci provenienti dall’Europa, con una tariffa del 25% sui veicoli e camion. La decisione deriva dal mancato rispetto di un accordo tra le due parti, secondo quanto dichiarato. Nei giorni precedenti, il presidente aveva criticato Italia e Spagna per il loro mancato supporto in una guerra internazionale, mentre si attendeva una risposta ufficiale sulla misura commerciale.

Nuova punizione di Donald Trump contro l’Europa. Dopo avere attaccato più volte Italia e Spagna nelle ultime ore per il loro mancato sostegno alla guerra contro l’Iran, il presidente Usa ha deciso di alzare i dazi per le auto europee al 25%. “Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l’ Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all’ Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%”, ha detto il presidente sul suo social Truth. Trump quindi precisa che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump aumenta i dazi per l’Europa: “Visto che non rispetta il nostro accordo, salgono al 25% quelli su auto e camion” TRUMP: Dazi del 10% ai Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia Notizie correlate Leggi anche: Trump, schiaffo all’Ue: dazi al 25% su auto e camion. Il presidente Usa: «Non avete rispettato l’accordo» Leggi anche: L'annuncio di Trump: "L'Ue non sta rispettando il nostro accordo, dazi sulle auto al 25%" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In Usa avviata la procedura per rimborsi dei dazi; Diageo balza dopo che Trump rimuove i dazi sul whiskey Scozia-Kentucky; Perché Trump non vuole che le aziende USA richiedano i rimborsi dei dazi?; L’amministrazione Trump avvia i rimborsi dei dazi illegali. Dazi Usa, Trump aumenta la pressione sulle auto Ue: tariffe alzate al 25%L’annuncio su Truth: «L’Europa non sta rispettando il nostro accordo». Le nuove tariffe entreranno in vigore nella settimana del 4 maggio, il presidente ricorda che i dazi non impatteranno se le auto ... milanofinanza.it Trump alza i dazi sulle auto Ue al 25%Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente conco ... rainews.it 29 Aprile: caso Minetti, la guerra fa aumentare i prezzi su tutto, Re Carlo da Trump #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Dalla Cisgiordania al Libano e Gaza cresce la pressione sull’ #UE affinché riveda i rapporti con #Israele, ma i 27 restano divisi. Sullo sfondo, l'asse #Netanyahu- #Trump ridefinisce gli equilibri e aumenta i costi dell’inazione europea. #ISPIDailyFocus: ispionli x.com