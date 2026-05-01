Un uomo è stato arrestato a Brusciano dopo aver sottratto 10.500 euro e oro a un’anziana a Crotone. I carabinieri hanno recuperato il bottino e identificato il sospettato, nato nel 1974 a Scalea. L’indagine è partita dopo la denuncia della vittima, che era stata raggirata con la truffa del falso incidente. Il sospettato è stato individuato e fermato sul territorio.

?? Cosa sapere Uomo fermato a Brusciano dopo aver sottratto 10.500 euro e oro a Crotone. I carabinieri recuperano il bottino e identificano il sospettato nato a Scalea nel 1974. A Crotone, un uomo nato a Scalea nel 1974 e residente ad Acerra è stato fermato dai carabinieri di Brusciano dopo aver sottratto 10.500 euro e 220 grammi di oro a una donna anziana, vedova e pensionata. Il colpo si è consumato nella quiete domestica di una residente del territorio crotonese, vittima di una strategia manip .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffata l’anziana con il finto incidente: preso con 10.500€ e oro

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

Notizie correlate

Anziana truffata per 10mila euro a Imperia con il trucco del finto carabiniere, arrestato un 25enneUn venticinquenne è stato arrestato per truffa aggravata in concorso ai danni di una donna anziana.

Anziana truffata da finto carabiniere: 2 arresti. Recuperati 100 grammi di monili in oroSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero messo in atto il cosiddetto raggiro del “finto carabiniere” ai danni di una donna...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Truffa l'anziana e preleva al bancomat prima di prendere il treno: tradito dalle telecamere di Termini; Ho arrestato suo figlio, ha nascosto qui la refurtiva: falso carabiniere truffa anziana; Truffa della rapina in gioielleria, l'anziana non cade nella trappola e fa arrestare due persone; Anziana truffata dal finto carabiniere: arrestati due giovani a Udine.

Truffata con un’app, donna anziana mette 200.000 euro in Lino Maialino Salva Soldino: persi tuttiUna donna di circa 80 anni è stata truffata da due uomini: l’avevano convinta a investire 200.000 nell’app Lino Maialino Salva Soldino. L’app non è mai stata lanciata. Ora il Giudice per le Indagini ... fanpage.it

Finti contratti luce e gas: truffata un'anziana a 50 metri dalla stazione dei carabinieriChiede oltre 1500 euro a un'anziana per contratti di luce e gas e mette a segno una truffa a meno di 50 metri dalla stazione dei carabinieri di via Hermet. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ... triesteprima.it

La donna, residente in città, quando si è accorta di essere stata truffata ha contattato l’avvocato Giovanni Cogoli: dopo tre giorni la Procura di Brescia aveva sequestrato il conto dei criminali - facebook.com facebook