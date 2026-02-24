anziana truffata per 10mila euro a imperia con il trucco del finto carabiniere arrestato un 25enne

Un giovane di 25 anni ha truffato una donna di 90 anni a Imperia, approfittando del trucco del finto carabiniere. La causa è stata una telefonata fraudolenta in cui ha finto di essere un ufficiale, convincendola a consegnare i gioielli. La vittima ha consegnato oggetti per un valore di circa 10 mila euro. La polizia ha arrestato il sospettato e recuperato parte della refurtiva. L’indagine continua per verificare eventuali collegamenti con altri episodi.

Un venticinquenne è stato arrestato per truffa aggravata in concorso ai danni di una donna anziana. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al recupero di gioielli per un valore di 10.000 euro che sono stati restituiti alla vittima. L'arresto è avvenuto a seguito di un servizio di osservazione attivato tra le province di Caserta e Imperia, con il coinvolgimento della Squadra Mobile e della Questura di Imperia. Anziana truffata a Imperia La collaborazione tra le forze dell'ordine Il modus operandi della truffa La restituzione della refurtiva e le conseguenze per l'arrestato Anziana truffata a Imperia L'operazione ha preso avvio nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un uomo a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Anziana truffata per 650 euro e preziosi a Crema con la tecnica del finto carabiniere, denunciato 21enneUn giovane di 21 anni ha truffato una pensionata di Crema, portandole via 650 euro e alcuni preziosi con la scusa di essere un ufficiale dei Carabinieri.

Truffano un'anziana con il trucco del finto carabiniere per un totale di 300 mila euro a Firenze, due arrestiA Firenze, due uomini sono stati arrestati dopo aver truffato un’anziana, sottraendole gioielli per un valore di circa 300 mila euro, usando il raggiro del falso carabiniere.

