Anziana truffata da finto carabiniere | 2 arresti Recuperati 100 grammi di monili in oro

Un’anziana donna di Caserta ha perso i suoi monili in oro dopo aver creduto a un falso carabiniere, che si è presentato alla porta fingendosi ufficiale. La truffa si è conclusa con l’arresto di due uomini coinvolti, avvenuto ieri pomeriggio dai carabinieri. Durante le operazioni sono stati recuperati circa 100 grammi di gioielli. I due sospetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati in caserma e ora attendono di essere ascoltati dal giudice. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero messo in atto il cosiddetto raggiro del "finto carabiniere" ai danni di una donna ultra 70enne residente a Caiazzo. Con artifizi e raggiri, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi nell'abitazione dell'anziana, facendosi consegnare monili verosimilmente in oro per un peso complessivo di circa 100 grammi. Subito dopo si sarebbero dati alla fuga. L'immediata segnalazione e il rapido coordinamento delle pattuglie sul territorio hanno consentito ai Carabinieri di intercettare e bloccare i presunti responsabili poco dopo in via della Libertà, a Caserta.