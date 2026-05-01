Truffa online per il microchip di un cucciolo la polizia locale scopre tutto

Qualche giorno fa, una giovane donna si è rivolta agli uffici della Polizia Locale di Saponara per un chiarimento riguardo al microchip di un cucciolo acquistato online. La donna voleva verificare se il microchip fosse intestato a lei e se ci fossero eventuali irregolarità legate alla vendita. La polizia ha avviato un'indagine per accertare la provenienza del microchip e verificare eventuali illeciti nell'operazione di vendita.

Nei giorni scorsi si è presentata agli uffici della Polizia Locale di Saponara una giovane donna per un semplice chiarimento: verificare se il microchip di un cucciolo, comunicato da un venditore online, fosse effettivamente intestato a lei. Un controllo di routine che ha invece consentito di far.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Truffa del finto verbale inviato con una mail, la polizia locale mette in guardia: “Tutto falso” Ispezione in un casolare abbandonato: la Polizia locale scopre 30 chili di marijuanaScoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alert per una truffa online a nome delle Forze di polizia; Truffa online, la sola percezione del profitto sulla propria poste pay giustifica la condanna; Truffa online per il microchip di un cucciolo, la polizia locale scopre tutto; Investimenti sicuri, ma i soldi finiscono su una Postepay: così hanno svuotato il conto a un cittadino. Il vero tesoro delle truffe online che rubano le carte di credito? I dati delle vittime, usati per creare identità sinteticheLo studio condotto dalla società di threat intelligence Recorded Future per Mastercard: l'82% delle carte sottratte danno accesso alle informazioni personali di chi viene colpito dagli scam ... corriere.it Truffa dei punti Esselunga, SMS dei 21.980 punti in scadenza: come non farsi svuotare il contoMessaggi che sembrano ufficiali promettono premi Fidaty e spingono a cliccare su link falsi: dietro c’è una trappola tra spoofing e furto di dati. Ecco come riconoscerla e difendersi ... panorama.it Truffa online a Nusco: identificata e denunciata una 40enne Leggi qui: https://www.informazionesei.it/truffa-online-a-nusco-identificata-e-denunciata-una-40enne/ - facebook.com facebook Truffa online con la vendita di ricambi auto, tre denunce. Identificati dai carabinieri di Fonni dopo la denuncia della vittima #ANSAmotori #ANSA x.com