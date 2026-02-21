Truffa del finto verbale inviato con una mail la polizia locale mette in guardia | Tutto falso

Una truffa via email ha colpito diversi cittadini dell’Alto Ferrarese, con messaggi che fingono di inviare verbali falsi. La polizia locale avverte che molte persone sono state contattate da questa truffa, che utilizza email provenienti dal sistema ‘PagoPa’ per ingannarli. I cittadini si sono rivolti al Comando per chiedere chiarimenti su queste comunicazioni sospette. La polizia ribadisce che tutte le mail sono false e invita a non fornire dati personali.

Una truffa via mail, con finti verbali. E' quella che denuncia la polizia locale dell'Alto Ferrarese: "Nel Comando si sono presentati diversi cittadini – fanno sapere dal Corpo – per chiedere informazioni relativamente ad una mail sospetta inviata loro dal sistema 'PagoPa'". Il messaggio, nello specifico, chiede di inserire i propri dati personali e bancari per effettuare il pagamento di un presunto verbale al codice della strada, il quale però non viene allegato, né tanto meno viene indicato l'ente pubblico che lo ha emesso. Si tratta, di fatto, di una truffa online che nel gergo è denominata 'phishing'.