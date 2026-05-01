Truffa agli anziani con la scusa del Covid | doppio colpo tra Lecco e Como arrestata in stazione poco prima della fuga

Nella provincia di Lecco e Como, due anziane sono state vittime di una truffa legata al Covid. Gli episodi sono avvenuti a poche ore di distanza e sono stati compiuti con la stessa modalità. La donna sospettata di aver messo in atto le truffe è stata arrestata in stazione poco prima di tentare di fuggire in treno. Gli investigatori stanno esaminando i dettagli delle operazioni.

Dopo aver colpito due anziane nel giro di poche ore, stava per lasciare la provincia a bordo di un treno. La fuga però si è fermata alla stazione di Como San Giovanni, dove è stata bloccata dalla polizia pochi minuti prima della partenza. Ripercorriamo i fatti. Nel tardo pomeriggio del 29 aprile.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Truffa agli anziani col trucco del finto carabiniere, intercettata coppia in fuga con 40.000 euro di gioielliUna spietata truffa ai danni di una coppia di anziani è stata sventata grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Finto carabiniere e truffa agli anziani: fuga e arresto a CarisioUn uomo proveniente dalla provincia di Salerno è finito in manette il 28 marzo scorso a Carisio, dopo un tentativo di truffa aggravata e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Da Casoria a Roma per rubare le fedi nuziali: smantellata la banda dei seminterrati; Truffe agli anziani, sei arresti. In un anno oltre 4mila denunce; Terni, l’evento ‘Siamo consapevoli’ per prevenire le truffe agli anziani: La prevenzione passa attraverso la conoscenza; Truffe agli anziani: due arresti in un giorno tra Lecco e Monza. Truffe agli anziani, in fuga con 18mila euro: arrestato a ProcidaCon l’inizio della stagione turistica, sulle isole di Ischia e Procida tornano anche i tentativi di truffa ai danni degli anziani, un fenomeno che tende a rip ... ilgolfo24.it Truffe agli anziani: due nuovi casi a Roma e a Padova. Nei guai anche un 16enne del NapoletanoDue colpi fotocopia messi a segno da truffatori in trasferta. A Roma bottino da 100mila euro, a Padova un 16enne messo in fuga da due amiche. ilgazzettinovesuviano.com TRUFFA A DUE ANZIANI: ARRESTI DOMICILIARI PER UN 54ENNE A GORGOGLIONE Con l'accusa di truffa, estorsione verso due fratelli anziani a Gorgoglione è finito agli arresti domiciliari un cinquantaquattrenne di Stigliano. L'indagine, è nata dalla de - facebook.com facebook