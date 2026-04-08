Finto carabiniere e truffa agli anziani | fuga e arresto a Carisio

Il 28 marzo, a Carisio, è stato arrestato un uomo proveniente dalla provincia di Salerno. L’uomo era coinvolto in un tentativo di truffa aggravata e danneggiamento ai danni di due anziani. Dopo aver tentato di mettere in atto la truffa, è fuggito ma è stato rintracciato e tratto in arresto dalle forze dell’ordine. L’indagine ha portato alla sua cattura in breve tempo.

Un uomo proveniente dalla provincia di Salerno è finito in manette il 28 marzo scorso a Carisio, dopo un tentativo di truffa aggravata e danneggiamento ai danni di due anziani. L’operazione dei carabinieri di Santhià si è conclusa con un arresto dinamico seguito a una fuga a piedi nel centro abitato. L’azione criminale ha preso vita intorno alle ore 13 di quel pomeriggio, quando le vittime sono state contattate telefonicamente. Gli aggressori hanno utilizzato un metodo basato sull’inganno, fingendosi agenti dell’Arma di Vercelli per manipolare la coppia di pensionati. Il piano prevedeva l’allontanamento del marito, spinto a recarsi in caserma per presunti accertamenti legati a una finta rapina in una gioielleria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finto carabiniere e truffa agli anziani: fuga e arresto a Carisio Truffa finto carabiniere: nuovo arresto a Udine, 4 anziani colpitiUna nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata martedì 3 marzo a un cittadino straniero già arrestato lo scorso dicembre per... Leggi anche: Truffa agli anziani con la tecnica del “finto carabiniere”: donna finisce nei guai Temi più discussi: Truffa del finto carabiniere, due anziane raggirate: arrestati i responsabili; Un arresto per truffa con il metodo del finto carabiniere: recuperati gioielli e denaro; Mantova, truffa del finto carabiniere: anziana convinta a versare 38 mila euro. Denunciati due quarantenni; Finto carabiniere truffa un’anziana: fermato con oro e contanti appena rubati. Tenta il raggiro del finto carabiniere, truffa sventata in banca a ImolaLa donna, allarmata, quando è arrivata in filiale era ancora al telefono con i truffatori. Ma il cassiere e la direttrice hanno colto i segnali di allarme e fatto interrompere il raggiro ... ilnuovodiario.com Maxi truffa del finto carabiniere, pensionata consegna oro per un valore di 60 mila euroÈ una maxi truffa quella messa a segno a Palma di Montechiaro con l'ormai nota tecnica del finto carabiniere ... grandangoloagrigento.it TRIS Siracusa. . Sottratti 65 mila ad una pensionata con la truffa del finto Carabiniere. Ha consegnato ad un uomo monili d’oro del peso di circa ottocento grammi e 5.000 euro in contanti. E’ accaduto a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. - facebook.com facebook Una anziana di 87 anni vittima della truffa del finto carabiniere: due arresti a Cossato x.com