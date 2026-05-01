Nella mattinata di oggi, il corpo di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, è stato trovato all’interno di un negozio situato in piazza Umberto, nel quartiere Carbonara di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il titolare dell’attività commerciale. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Il corpo di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi all’interno di un esercizio commerciale in piazza Umberto, nel quartiere Carbonara di Bari, in provincia di Bari. L’uomo risultava scomparso dallo scorso 31 marzo e la denuncia era stata presentata nei giorni successivi alla sua sparizione. Il ritrovamento è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all’interno di un negozio che vende abbigliamento e oggettistica per la casa, scenario che ha immediatamente attirato l’attenzione degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai reparti della scientifica per i primi rilievi. Le condizioni in cui è stato trovato il cadavere hanno subito indirizzato le indagini verso ipotesi non riconducibili a una morte naturale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ritrovato il corpo di Michelangelo Scamarcia in un negozio: fermato il titolare

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