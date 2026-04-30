Napoli carta Pokémon da oltre 1.300 euro rubata in uno stand nel primo giorno del Comicon

Durante il primo giorno del Comicon, un negozio di carte collezionabili nel centro fieristico è stato vittima di un furto. Il proprietario ha riferito a Fanpage.it che sono state sottratte alcune carte Pokémon, tra cui una del valore di oltre 1.300 euro. La refurtiva proveniva dallo stand dell’attività, che si trovava all’interno della fiera. Al momento non ci sono notizie di arresti o altre attività investigative ufficiali.

A Fanpage.it lo ha spiegato Alessandro, titolare del San Gennaro Cards, in questi giorni in fiera con il suo stand. "E in questi casi non esiste assicurazione".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Un grande stand targato Saldapress ci aspetta all’interno del Comicon 2026 di NapoliUn grande stand targato Saldapress a COMICON Napoli si svolge alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio e come ogni anno la casa editrice... Nel giorno del pesce d'aprile è nato il primo cammello del Trentino. E non è uno scherzoSi chiama Tramontana, è una femmina nata da due esemplari che vivono nell'agriturismo fattoria Athabaska di Deggia, pochi passi da San Lorenzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gcc Pokémon: a Luminopoli esplode il Caos Nascente; Un fan dei Pokémon ha pagato il matrimonio vendendo tre carte rare di Charizard; Pokémon GCC Pocket, in arrivo la nuova espansione Aura Pulsante – Il video; Comicon Napoli 2026: panel esclusivo a tema Pokémon!. Napoli, carta Pokémon da oltre 1.300 euro rubata in uno stand nel primo giorno del ComiconA Fanpage.it lo ha spiegato Alessandro, titolare del San Gennaro Cards, in questi giorni in fiera con il suo stand ... fanpage.it Pokémon Megaevoluzione – Caos Nascente: vi mostriamo in anteprima 4 carte della nuova espansione del GCCVi mostriamo in esclusiva le carte di Mareep, Flaaffy e Ampharos in arrivo il 22 maggio con la nuova espansione del GCC Pokémon ... ilfattoquotidiano.it I giocatori di Pokémon TCG Pocket possono riscattare una valanga di Clessidre gratis, così da aprire 10 bustine. https://www.everyeye.it/notizie/pokemon-tcg-pocket-arrivano-120-clessidre-gratis-tutti-come-ottenerle-874871.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook A partire da questo evento, tali Pokémon potranno evolversi anche se li hai già catturati. x.com