Turismo invernale in ripresa | stagione sci 2024 25 da record tra Alpi e Appennini boom di ingressi e fatturato

La stagione sciistica 202425 si è conclusa con numeri da record, sia tra le Alpi che sugli Appennini. Gli impianti hanno registrato un aumento di visitatori e il fatturato è salito rispetto all’anno scorso. Le località hanno visto un afflusso maggiore rispetto alle stagioni precedenti, confermando il ritorno di interesse per lo sci e il turismo sulla neve.

La stagione sciistica 20242025 si è chiusa con un bilancio positivo lungo tutto l'arco alpino e appenninico, segnando un incremento significativo degli ingressi e del fatturato. La Valle d'Aosta, in particolare, ha registrato un aumento del 14% degli sciatori, mentre il comprensorio del Cimone sull'Appennino ha raggiunto il miglior risultato dell'ultimo decennio con 141.000 skipass venduti. Questi dati confermano un trend di ripresa per il turismo legato agli sport invernali. La Valle d'Aosta, con i suoi 365 chilometri di piste, si conferma una delle destinazioni più gettonate per gli amanti dello sci.

