Trionfo reggino a Lamezia | Mallamaci vince la Super Coppa 2026

Un atleta reggino ha conquistato la Super Coppa 2026 durante il Campionato Nazionale di Lamezia Terme. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle gare, con il riconoscimento assegnato all'atleta dopo le prove finali. La premiazione si è tenuta ieri pomeriggio nel centro della città.

?? Cosa sapere Giovanni Mallamaci vince la Super Coppa 2026 al Campionato Nazionale di Lamezia Terme. Il successo reggino valorizza i prodotti locali e la filiera corta della provincia. Il pizzaiolo reggino Giovanni Mallamaci ha conquistato la Super Coppa 2026 durante il Campionato Nazionale di Pizza ai Sapori di Calabria, ottenendo il punteggio più alto registrato tra tutte le categorie in competizione a Lamezia Terme. L'evento, giunto alla sua ottava edizione presso il Parco Peppino Impastato, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trionfo reggino a Lamezia: Mallamaci vince la Super Coppa 2026 Notizie correlate Domotek, Lazzaretto si racconta dopo il trionfo in Coppa Italia: "Ormai sono reggino dentro"Non è la prima volta che un "campione del Nord" viene a vincere a Reggio Calabria e decide di restare, legandosi indissolubilmente alla città dei... Leggi anche: LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: trionfo norvegese. Haugan vince la gara. McGrath trionfa nella coppa di specialità