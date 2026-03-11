Domotek Lazzaretto si racconta dopo il trionfo in Coppa Italia | Ormai sono reggino dentro

Dopo il successo in Coppa Italia, Lazzaretto ha deciso di condividere il suo percorso a Reggio Calabria. L’atleta, originario del Nord, ha spiegato di sentirsi ormai parte della città, sottolineando il suo legame con il territorio. È già successo in passato che altri campioni arrivati da fuori decidessero di fermarsi e costruire un rapporto duraturo con la comunità locale.

Non è la prima volta che un "campione del Nord" viene a vincere a Reggio Calabria e decide di restare, legandosi indissolubilmente alla città dei Bronzi. Per Enrico Lazzaretto, schiacciatore della Domotek Volley, il processo di integrazione è ormai completo, o forse, è reggino dal suo primo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

