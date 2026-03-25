LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | trionfo norvegese Haugan vince la gara McGrath trionfa nella coppa di specialità

Durante lo slalom maschile di Lillehammer del 2026, un atleta norvegese ha conquistato la vittoria, mentre un altro atleta ha ottenuto il primo posto nella classifica di specialità. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti sui pettorali di partenza e sulla coppa di specialità. La competizione è stata trasmessa in tempo reale, con un focus particolare sui risultati e sui numeri di partenza.

14:27 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dello slalom maschile di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 1 Timon Haugan NOR 2:03.752 Loic Meillard SUI +0.443 Eduard Hallberg FIN +1.034 Henrik Kristoffersen NOR +1.125 Clement Noel FRA +1.136 Tanguy Nef SUI +1.677 Michael Matt AUT +1.708 Atle Lie McGrath NOR +1.799 Linus Strasser GER +2.3810 Victor Muffat-Jeandet FRA +2.4111 Tommaso Sala ITA +2.5012 Fabio Gstrein AUT +2.5813 Steven Amiez FRA +2.6614 Laurie Taylor GBR +2.7915 Daniel Yule SUI +2.9515 Eirik Hystad Solberg NOR +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: trionfo norvegese. Haugan vince la gara. McGrath trionfa nella coppa di specialità Articoli correlati LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: McGrath vince la coppa di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione! Incertezza per la coppa di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia)... Aggiornamenti e notizie su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: McGrath vince la coppa di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 14:14 Loic Meillard perde cinque ... oasport.it LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker impressiona, rinasce Grenier. A Shiffrin la generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 13.27 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Cala il sipario sulla stagione dello sci alpino: ecco tutti gli appuntamenti invernali di oggi Segui le gare LIVE su discovery+ ed HBO - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com