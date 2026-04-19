Scontro nella notte tra auto e furgone | la macchina prende fuoco dopo l' impatto

Nella notte tra sabato e domenica, in via Melona, si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone alle 3.15. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati violentemente, provocando l’incendio dell’auto coinvolta nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica in via Melona. Erano circa le 3.15 quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un’auto e un furgone si sono scontrati violentemente. A causa del forte impatto, la vettura ha preso fuoco in pochi istanti. Fortunatamente, entrambi i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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