Un incidente si è verificato giovedì in via Antica Arischia a L'Aquila, coinvolgendo un motociclista e un'auto. Dopo lo scontro, il giovane alla guida della moto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause.

? Cosa sapere Un motociclista ferito si scontra con un'auto in via Antica Arischia a L'Aquila giovedì.. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore.. Un motociclista è finito contro un’auto in via Antica Arischia a L’Aquila nella mattinata di questo giovedì 30 aprile 2026, lasciando un ferito che è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 08:42, quando il conducente del due ruote ha perso la propria traiettoria per poi impattare con il veicolo che stava percorrendo la strada in senso opposto. Le dinamiche che hanno causato la perdita di controllo della moto restano al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, moto contro auto: giovane ferito dopo lo scontro

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