Tribunali Abruzzo | i giuristi a Roma per salvare i presidi locali

Gli avvocati di Avezzano si sono recati a Roma per un incontro con il sottosegretario Ostellari, con l’obiettivo di discutere delle sorti dei tribunali locali in Abruzzo. La delegazione ha rappresentato le istanze dei professionisti del settore legale e ha affrontato questioni legate alla tutela dei presidi giudiziari nella regione. L’appuntamento si è svolto in un contesto istituzionale, con l’intento di approfondire le prospettive future per il sistema giudiziario locale.

?? Cosa sapere Avvocati di Avezzano incontrano il sottosegretario Ostellari a Roma per i tribunali abruzzesi. La difesa mira a garantire la stabilità dei presidi di Sulmona, Lanciano e Vasto. A Roma, una delegazione di professionisti del foro di Avezzano ha incontrato il sottosegretario alla Giustizia Ostellari per difendere la sopravvivenza dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, le cui attività sono protette fino al 1° gennaio 2027. Il vertice nella Capitale è stato promosso per f .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tribunali Abruzzo: i giuristi a Roma per salvare i presidi locali Notizie correlate Leggi anche: "Blackout idrico" in Abruzzo, i lavori tolgono l'acqua a 250mila persone: scuole e tribunali chiusi, aeroporto in tilt Uscite di sicurezza istruite e presidi medici scaduti, multe per 3.500 euro per due locali dell'Oltretorrente: titolari denunciatiNella zona dell’Oltretorrente, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, supportati dai colleghi dell'Arma territoriale,...