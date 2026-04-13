Uscite di sicurezza istruite e presidi medici scaduti multe per 3.500 euro per due locali dell' Oltretorrente | titolari denunciati

Nella zona dell’Oltretorrente, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, insieme ai colleghi dell'Arma territoriale, hanno ispezionato vari esercizi pubblici. Durante i controlli sono state verificate le uscite di sicurezza e le scadenze dei presidi medici, riscontrando irregolarità in due locali. Per questi ultimi sono state comminate multe totali di 3.500 euro e i titolari sono stati denunciati alle autorità competenti.

Nella zona dell’Oltretorrente, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, supportati dai colleghi dell'Arma territoriale, hanno passato al setaccio diversi esercizi pubblici. Al termine delle ispezioni, in due di questi locali sono emerse significative irregolarità che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Roma: chiusi due locali per sovraffollamento e violazioni sicurezza, denunciati i titolariDue locali notturni sono stati chiusi a Roma a causa di sovraffollamento e violazioni delle norme di sicurezza, durante le verifiche condotte dalla... Controlli nei locali della movida: due denunciati e multe per 22mila euroSanzioni e denunce nell'ambito dei controlli sugli esercizi pubblici di Caserta eseguiti dai carabinieri della locale Compagnia.