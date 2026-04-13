Blackout idrico in Abruzzo i lavori tolgono l' acqua a 250mila persone | scuole e tribunali chiusi aeroporto in tilt

Nelle ultime ore, nella regione Abruzzo, circa 250.000 persone si sono trovate senza acqua a causa di lavori di manutenzione. Molte scuole e tribunali sono stati costretti a chiudere, mentre l’aeroporto locale ha registrato problemi di funzionamento. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, con alcune zone che hanno subito interruzioni prolungate e disagi diffusi. La gestione dell’emergenza ha coinvolto le autorità locali, che stanno monitorando la situazione.

Per due giorni un quinto della popolazione abruzzese resterà senz'acqua. Dalle 6 di lunedì 13 aprile, fino a martedì 14, è previsto infatti un maxi "blackout" idrico programmato che coinvolgerà 19 Comuni - compresi i capoluoghi Pescara e Chieti - per oltre 250mila persone coinvolte. Assalto a supermercati e negozi da parte dei cittadini alla ricerca di acqua e taniche d'emergenza. La sospensione dell'erogazione dell'acqua è necessaria per consentire all'azienda comprensoriale acquedottistica, l'Aca, di svolgere importanti lavori sulla condotta Giardino finalizzati al potenziamento della rete., L'acqua...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Blackout idrico" in Abruzzo, i lavori tolgono l'acqua a 250mila persone: scuole e tribunali chiusi, aeroporto in tilt Leggi anche: Maxi "blackout" idrico in Abruzzo, 250mila persone senz'acqua: assalto ai supermercati Sassari senza acqua: 36 ore di blackout idrico urgenteSassari si trova di fronte a un’interruzione dell’acquedotto Coghinas, una delle arterie idriche vitali del nord Sardegna.