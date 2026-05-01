Triathlon Dinamo ok ai campionati italiani Grande rimonta per Cesare Bussetti

Da sport.quotidiano.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dinamo Triathlon Pesaro ha preso parte ai campionati italiani di categoria junior con cinque atleti, tra cui Ludovico Giunta, Marco Ciamaglia, Cesare Bussetti, Arianna Crudelini e Anna Ciabattoni. Durante la competizione, Cesare Bussetti ha effettuato una grande rimonta, contribuendo alla partecipazione complessiva della squadra. La partecipazione si è svolta senza ulteriori dettagli sui risultati specifici di ogni atleta.

La Dinamo Triathlon Pesaro ha partecipato con cinque atleti ai c campionati Italiani di categoria junior: Ludovico Giunta, Marco Ciamaglia, Cesare Bussetti, Arianna Crudelini e Anna Ciabattoni. A conquistare l’accesso alla finale sono stati Cesare Bussetti e Anna Ciabattoni. Ottima la prova di Cesare Bussetti: protagonista di una grande rimonta in qualificazione dalla 23ª alla 14ª posizione grazie alla laser run, ha conquistato l’accesso alla finale. In finale ha confermato i progressi nella scherma e nell’obstacle discipline, ma qualche difficoltà al tiro gli ha impedito di puntare alla top 10. Resta comunque un risultato di rilievo, tra i migliori 16 junior italiani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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