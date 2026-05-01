Triathlon Dinamo ok ai campionati italiani Grande rimonta per Cesare Bussetti

La Dinamo Triathlon Pesaro ha preso parte ai campionati italiani di categoria junior con cinque atleti, tra cui Ludovico Giunta, Marco Ciamaglia, Cesare Bussetti, Arianna Crudelini e Anna Ciabattoni. Durante la competizione, Cesare Bussetti ha effettuato una grande rimonta, contribuendo alla partecipazione complessiva della squadra. La partecipazione si è svolta senza ulteriori dettagli sui risultati specifici di ogni atleta.

La Dinamo Triathlon Pesaro ha partecipato con cinque atleti ai c campionati Italiani di categoria junior: Ludovico Giunta, Marco Ciamaglia, Cesare Bussetti, Arianna Crudelini e Anna Ciabattoni. A conquistare l’accesso alla finale sono stati Cesare Bussetti e Anna Ciabattoni. Ottima la prova di Cesare Bussetti: protagonista di una grande rimonta in qualificazione dalla 23ª alla 14ª posizione grazie alla laser run, ha conquistato l’accesso alla finale. In finale ha confermato i progressi nella scherma e nell’obstacle discipline, ma qualche difficoltà al tiro gli ha impedito di puntare alla top 10. Resta comunque un risultato di rilievo, tra i migliori 16 junior italiani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Triathlon. Dinamo ok ai campionati italiani. Grande rimonta per Cesare Bussetti Notizie correlate Triathlon. Campionati italiani di Duathlon, Andrea D’Iapico chiude la gara sotto l’oraSi sono svolti nelle giornate del 21-22 marzo i campionati italiani di duathlon sprint, come di consueto nell’Autodromo di Imola. Un grande ritorno per l’Italia ai Campionati Italiani di pentathlonElena Micheli si appresta a fare il proprio attesissimo ritorno in gara dopo la maternità: la due volte Campionessa del Mondo di pentathlon...