Si sono svolti nelle giornate del 21-22 marzo i campionati italiani di duathlon sprint, come di consueto nell’ Autodromo di Imola. Apre le danze il campionato italiano di duathlon sprint assoluto, svoltosi sabato 21 marzo, gara che prevede 5Km di corsa, 20Km di bici e 2,5Km di corsa; si afferma ancora con una prestazione di rilievo il giovanissimo Andrea D’Iapico (cat. YB), che chiude la gara sotto l’ora, confermando un grande stato di forma e una crescita continua. In campo maschile, con tanti esordienti sulla distanza si registrano ottime prove da parte di tutti gli atleti del Ferrara Triathlon Club: Venturoli Marco, Casoni Filippo, Astori Andrea, Perinelli Stefano, Minguzzi Roberto, Lazzari Luca, Dini Valerio, Buzzoni Sandro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Triathlon. Campionati italiani di Duathlon, Andrea D’Iapico chiude la gara sotto l’ora

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