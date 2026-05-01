Triathlon | Bussetti e Ciabattoni volano alla finale dei campionati

Due atleti della Dinamo Triathlon Pesaro hanno conquistato il passaggio alla finale dei campionati italiani junior di triathlon. Bussetti e Ciabattoni si sono qualificati durante le ultime prove della competizione, portando così la loro squadra tra le migliori in Italia. La finale si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà in gara i giovani triatleti provenienti da varie regioni del paese.

? Cosa sapere Bussetti e Ciabattoni della Dinamo Triathlon Pesaro accedono alla finale dei campionati italiani junior.. I due atleti si classificano rispettivamente tra i primi 16 e il 13° posto nazionale.. Cesare Bussetti e Anna Ciabattoni conquistano l’accesso alla finale dei campionati italiani di categoria junior dopo una prestazione intensa che vede la Dinamo Triathlon Pesaro protagonista con cinque atleti impegnati nella competizione. Il gruppo pesarese ha affrontato la sfida nazionale portando sul campo cinque rappresentanti: Ludovico Giunta, Marco Ciamaglia, Cesare Bussetti, Arianna Crudelini e Anna Ciabattoni. La giornata agonistica...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Triathlon: Bussetti e Ciabattoni volano alla finale dei campionati Notizie correlate Triathlon. Dinamo ok ai campionati italiani. Grande rimonta per Cesare BussettiLa Dinamo Triathlon Pesaro ha partecipato con cinque atleti ai c campionati Italiani di categoria junior: Ludovico Giunta, Marco Ciamaglia, Cesare... Studente del liceo Campanella vola alla finale nazionale dei Campionati di astronomiaTra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele Bascià è secondo a livello nazionale.