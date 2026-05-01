Treviso in Rosa | 10.000 donne per la salute e la prevenzione

Domenica 3 maggio a Treviso si è svolta la corsa Treviso in Rosa, con la partecipazione di oltre 10.000 donne. L'evento aveva lo scopo di sensibilizzare sulla salute femminile e la prevenzione, raccogliendo fondi destinati ai progetti di ricerca della Lilt. La manifestazione ha coinvolto numerose partecipanti, che hanno attraversato le strade della città in un clima di solidarietà.

? Cosa sapere Oltre 10.000 donne partecipano alla corsa Treviso in Rosa domenica 3 maggio.. I proventi dell'evento saranno destinati ai progetti di ricerca della Lilt.. Oltre 10.000 donne si sono già registrate per la manifestazione Treviso in Rosa, che domenica 3 maggio alle ore 9:30 trasformerà il centro storico trevigiano in un imponente scenario cromatico dedicato alla salute femminile. La corsa podistica ludico-motoria, ormai consolidata da dodici anni come l’evento esclusivamente femminile più rilevante del nazionale, si prepara a un traguardo simbolico di grandezza straordinaria: il raggiungimento delle 100.000 iscrizioni totali accumulate nel tempo, un dato che accende l’orgoglio della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso in Rosa: 10.000 donne per la salute e la prevenzione Notizie correlate Leggi anche: La settimana della salute. Screening per le donne. Al centro la prevenzione Salute, due giorni in Umbria per la prevenzione e diagnosi della endometriosi che stravolge la vita delle donneC'è una malattia, ancora poco diagnosticata e spesso in ritardo, che colpisce il 10 per cento delle donne in Umbria e che sta risultato altamente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scatta in conto alla rovescia, oltre 8mila donne al via per Treviso in rosa; Scatta il conto alla rovescia, oltre 9mila donne iscritte alla Treviso in Rosa 2026; Arriva il fiume rosa, già 10.000 le iscritte a Treviso in Rosa; Presentata la Treviso in Rosa. TREVISO | DOMENICA LA ‘TREVISO IN ROSA’, IN DIECIMILA PER LA LILT30/04/2026 TREVISO – Presentata ufficialmente la 12. edizione della Treviso in Rosa, 10mila donne attese, possibilità di iscriversi anche sabato all’aperitivo in piazza dei signori, percorsi da 4 e 7k ... antennatre.medianordest.it Treviso in Rosa, 100mila donne in dodici edizioni: «Sabato riaprono le iscrizioni»Presentata a Ca' Sugana la corsa rosa più partecipata in Italia, promossa da Trevisatletica e Corritreviso con il patrocinio di Lilt. Tra le iscritte l’ex campionessa azzurra Manuela Levorato. Sabato ... trevisotoday.it la tribuna di Treviso. . Una petizione contro le baby gang: è quanto si pensa di fare a Carbonera dopo il pestaggio dell'imprenditore Giovanni Galletti avvenuto martedì da parte di un gruppo di minorenni che sono stati identificati e denunciati. La città chiede ch - facebook.com facebook Rogo nella notte in via Postumia Centro: residenti svegliati dagli scoppi, Vigili del Fuoco al lavoro. Nessun coinvolto. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza x.com