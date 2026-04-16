Salute due giorni in Umbria per la prevenzione e diagnosi della endometriosi che stravolge la vita delle donne

In Umbria si sono svolti due giorni dedicati alla prevenzione e alla diagnosi dell'endometriosi, una condizione che colpisce il 10 per cento delle donne nella regione. La malattia, ancora poco riconosciuta e diagnosticata in ritardo, può avere un impatto significativo sulla vita delle donne che ne sono affette. L'iniziativa ha coinvolto professionisti sanitari e cittadini, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e favorire interventi tempestivi.

C'è una malattia, ancora poco diagnosticata e spesso in ritardo, che colpisce il 10 per cento delle donne in Umbria e che sta risultato altamente invalidante. Stiamo parlando dell'endometriosi una malattia infiammatoria che stravolge la qualità della vita delle persone e che comporta anche grandi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate A San Valentino il regalo più bello è la prevenzione: due giorni di check-up gratuiti per la salute del cuoreLe malattie e le disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio sono la principale causa di morte in Italia, ancora oggi: da questo dato nasce... Salute del rene, quella prevenzione silenziosa che salva la vitaCon oltre centomila cittadini a rischio nel territorio scaligero, l’Aoui promuove screening nelle scuole e corrette abitudini alimentari per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piano di Sorrento accoglie il Campus 3S; Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Chioggia unica tappa veneta del Tour della Salute 2026: due giorni di prevenzione gratuita; Ripensare cura e comunità con la Scuola Popolare di Salute Mentale di Torino. Come dimagrire in fretta senza rischi per la saluteLa pasta non fa ingrassare, se consumata nelle quantità corrette, l’olio sì: nelle diete per perdere peso rapidamente va evitato. L’acqua è importante per dimagrire: consumatene per eliminare le tossi ... repubblica.it Pasqua, l'esperto: Attenzione ai pasti pesanti, rischio +2 kg in due giorniGiorgio Calabrese, medico nutrizionista: 'Per limitare i danni distribuire con equilibrio il carico calorico. La colazione tradizionale? Meglio spostarla al pranzo, i dolci a merenda' ... adnkronos.com NOVITÀ SULLA MIA PAGINA La Sicurezza Alimentare in Tempo Reale Questa pagina si arricchisce di un servizio fondamentale per tutti La pubblicazione puntuale dei Ritiri e Richiami alimentari ufficiali del Ministero della Salute. Perché ho deciso di farlo -P facebook Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute: «Il Foro Italico continua a evolversi nel segno della tradizione. Agli #IBI26 troverete un site rinnovato, che si trasforma per mettere al centro le persone, migliorare l’esperienza e amplificare l’emozione di uno s x.com