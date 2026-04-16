Salute due giorni in Umbria per la prevenzione e diagnosi della endometriosi che stravolge la vita delle donne

Da perugiatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Umbria si sono svolti due giorni dedicati alla prevenzione e alla diagnosi dell'endometriosi, una condizione che colpisce il 10 per cento delle donne nella regione. La malattia, ancora poco riconosciuta e diagnosticata in ritardo, può avere un impatto significativo sulla vita delle donne che ne sono affette. L'iniziativa ha coinvolto professionisti sanitari e cittadini, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e favorire interventi tempestivi.

C'è una malattia, ancora poco diagnosticata e spesso in ritardo, che colpisce il 10 per cento delle donne in Umbria e che sta risultato altamente invalidante. Stiamo parlando dell'endometriosi una malattia infiammatoria che stravolge la qualità della vita delle persone e che comporta anche grandi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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